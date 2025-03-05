Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- M58 KTT A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch ý tưởng cho các chiến dịch chạy quảng cáo Facebook.
• Phối hợp với bộ phận Media để lên kịch bản cho các Ads
• Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu
• Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)
• Theo dõi, thống kê và phân tích số liệu, tính hiệu quả của quảng cáo.
• Xây dựng nội dung, các bài quảng cáo sản phẩm phù hợp với yêu cầu trên Fb ads, thị trường Việt Nam và quốc tế.
• Phối hợp với phòng Sales để lên plan trong tháng.
• Báo cáo ngày/tuần/tháng theo yêu cầu quản lý, giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam - Nữ tuổi từ 23-30 Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
• Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm về chạy ads Facebook, chạy mess, chuyển đổi.
• Ưu tiên ứng viên có sự sáng tạo, tư duy logic và nhạy bén với sự thay đổi của thị trường.
• Ưu tiên biết nhiều nền tảng google ads, tiktok ads… Biết các phần mềm tạo Video, ảnh cơ bản như Photoshop, Capcut, canva…
• Là người ham học hỏi, nhiệt huyết, có ý chí cầu tiến và có khả năng tự làm việc độc lập.

Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• THU NHẬP: Lương cơ bản + phụ cấp ăn trưa (8-10tr) + KPIs + thưởng Doanh thu và hiệu quả
• Lương tháng 13, Tết, tiệc sinh nhật, các chuyến du lịch, team building
• Môi trường làm việc năng động, công bằng, tập thể đoàn kết
• Được đào tạo chuyên môn và sản phẩm trước khi bắt đầu làm việc
• Cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên các vị trí quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

Công Ty TNHH Thực Phẩm Trường Sinh Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: M58 KTT A40, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

