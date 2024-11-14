Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngõ 4 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Kiểm soát các hoạt động Digital Marketing: Xây dựng chiến lược, chiến lược Marketing cho sản phẩm , các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty.
Lập kế hoạch, triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Google, Facebook, Zalo, Linked In, Email Marketing,... (Media Plan)
Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra.
Triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Online Advertising, Email Marketing, Mobile Marketing, Social Media, SMS Marketing, Affiliate Marketing...), bao gồm cả triển khai thử nghiệm và đánh giá kết quả.
Nắm rõ quy định kỹ thuật của từng kênh digital để tối ưu hóa nội dung, hình ảnh và chất lượng quảng cáo.
Phát triển các kênh quảng cáo mới trên nền tảng digital
Liên tục cập nhật insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh và tối ưu chiến lược marketing
Phân bổ ngân sách có hiệu quả, đánh giá các báo giá, kiểm soát chi phí dựa trên các dịch vụ cung ứng và kiểm soát các định hướng chiến lược.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo tiến độ công việc và kết quả đề ra.
Thực hiện công việc theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tính tự giác, chủ động trong công việc; khả năng tự học hỏi và cầu thị.
Kinh nghiệm làm việc liên quan đến marketing và phân tích thị trường, hiểu về insight khách hàng.
Kiến thức cơ bản về SEO, Google Analytics và Webmaster Tools là một lợi thế.
Hiểu biết về SEO và nội dung chuẩn SEO là một điểm cộng.
Khả năng tiếp thu nhanh các sản phẩm công nghệ, kỹ thuật.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Độ tuổi: Nam/Nữ từ 22 - 28 tuổi.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở các vị trí tương đương.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, % doanh thu bán hàng.
Được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
Thưởng lễ, Tết, 30/4, 1/5, Quốc khánh 2/9.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép theo quy định.
BHXH đầy đủ theo Luật Lao động ngay khi kết thúc thử việc.
Du lịch, nghỉ mát, team building thường niên cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MMENU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Nam Dương, Xã Hoà Nam, Huyện Ứng Hoà, TP. Hà Nội, Việt Nam

