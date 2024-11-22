Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 489 - 491 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Nghiên cứu đối tượng mục tiêu, tìm hiểu rõ đối tượng khách hàng mà công ty muốn nhắm tới.

Xây dựng kế hoạch và triển khai CTKM/Campaign bán hàng trên sàn TMĐT (Shopee, Lazada, Facebook) theo năm/quý/tháng.

Phân tích, theo dõi thường xuyên các chỉ số của các kênh để có phương án hành động kịp thời.

Quản lý và sử dụng ngân sách quảng cáo đúng và hiệu quả để tối ưu hóa ROI, CPA, chuyển đổi,...

Báo cáo hiệu suất công việc, chiến dịch, báo cáo tuần, tháng, quý, năm và đưa ra các đề xuất để tối ưu hóa các chiến dịch trong tương lai.

Thường xuyên cập nhật xu hướng thị trường, thuật toán, thông tin sản phẩm và các chương trình của đối thủ cạnh tranh.

Thay đổi thiết kế, nội dung, hình ảnh, video phù hợp với mỗi chủ đề campaign.

Một số công việc khác do trưởng bộ phận yêu cầu.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học: Marketing, Kinh doanh, Truyền thông và các ngành liên quan.

Từ 1-2 năm thực chiến trong lĩnh vực Digital Markedung.

Kỹ năng đọc hiểu và giao tiếp tiếng Anh tốt (tương đương IELTS ≥ 5.0).

Sử dụng thành thạo tính năng sàn TMDT.

Nhạy bén học hỏi và sử dụng công cụ công nghệ.

Tổ chức, sắp xếp và theo dõi phân tích các thông tin chỉ số đánh giá, chủ động trong công việc và báo cáo.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của Luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN.

Nghỉ phép/năm 12 ngày và nghỉ lễ có lương trong năm.

Đãi ngộ, Phúc lợi: Lễ tết, Hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, ốm đau, thai sản,...

Lương thưởng tháng 13 (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh).

Xét thưởng KPI cuối năm.

Tiệc công ty và các lợi ích khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PHÚ & EM

