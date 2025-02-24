Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 42 đường số 40, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Sản xuất nội dung chuẩn SEO (đa lĩnh vực) cho các dự án theo kế hoạch.
- Nhận và chỉnh sửa nội dung theo feedback từ cấp trên.
- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc:
+ Được làm việc trong công ty đa lĩnh vực. Va chạm nhiều với thực tế, cơ hội thăng tiến và làm việc cho các công ty nước ngoài về sau
+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.
+ Được tham gia training kiến thức & kinh nghiệm SEO / Digital Marketing từ cấp trên có kinh nghiệm thực tiễn trên 15 năm trong ngành.
+ Được sắp xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 30/3 PHÙNG VĂN CUNG, P7, Q. PHÚ NHUẬN, TPHCM

