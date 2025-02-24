Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 42 đường số 40, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức,Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

- Sản xuất nội dung chuẩn SEO (đa lĩnh vực) cho các dự án theo kế hoạch.

- Nhận và chỉnh sửa nội dung theo feedback từ cấp trên.

- Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Leader.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Công việc:

+ Được làm việc trong công ty đa lĩnh vực. Va chạm nhiều với thực tế, cơ hội thăng tiến và làm việc cho các công ty nước ngoài về sau

+ Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động.

+ Được tham gia training kiến thức & kinh nghiệm SEO / Digital Marketing từ cấp trên có kinh nghiệm thực tiễn trên 15 năm trong ngành.

+ Được sắp xếp lịch làm việc phù hợp với lịch học

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG ĐỨC TƯỜNG

