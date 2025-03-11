Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
- Hồ Chí Minh:
- 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Phụ trách chiến dịch Marketing: Lập, triển khai và phân tích kết quả các chiến dịch và đưa ra các giải pháp tiếp cận nhiều khách hàng.
Thực hiện các chiến lược SEO để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm
Quản lý xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông facebook, Tiktok, Youtube…
Quản lý và cùng kết hợp với team Sales phát triển các kênh truyền thông của công ty.
Thiết lập, quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, FB ads....
Thiết kế các hình ảnh quảng cáo, banner, bài đăng video marketing cho các nền tảng social media
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính cá nhân
Kỹ năng viết và tạo nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng tương tác cao trên MXH
Có kĩ năng SEO bao gồm nghiên cứu từ khoá, tối ưu hoá nội vung và xây dựng liên kết
Biết sử dụng các thiết bị máy ảnh, flycam là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Đóng BHXH theo qui định nhà nước
Du lịch, team building
Các phụ cấp khác của công ty
Được cử đi học các lớp đào tạo kỹ năng
Làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
