Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18 Đường số 2, Khu nhà ở Hưng Phú, Khu phố 1, Phường Tam Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Phụ trách chiến dịch Marketing: Lập, triển khai và phân tích kết quả các chiến dịch và đưa ra các giải pháp tiếp cận nhiều khách hàng.

Thực hiện các chiến lược SEO để tăng thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm

Quản lý xây dựng nội dung trên các kênh truyền thông facebook, Tiktok, Youtube…

Quản lý và cùng kết hợp với team Sales phát triển các kênh truyền thông của công ty.

Thiết lập, quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch quảng cáo trên Google Ads, FB ads....

Thiết kế các hình ảnh quảng cáo, banner, bài đăng video marketing cho các nền tảng social media

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học nghành Marketing, công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan

Có máy tính cá nhân

Kỹ năng viết và tạo nội dung tốt, sáng tạo và có khả năng tương tác cao trên MXH

Có kĩ năng SEO bao gồm nghiên cứu từ khoá, tối ưu hoá nội vung và xây dựng liên kết

Biết sử dụng các thiết bị máy ảnh, flycam là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 6-8 triệu đồng trên tháng + KPI + hoa hồng công trình

Lương tháng 13

Đóng BHXH theo qui định nhà nước

Du lịch, team building

Các phụ cấp khác của công ty

Được cử đi học các lớp đào tạo kỹ năng

Làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

