Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng digital marketing (fanpage, website,...)

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực content marketing để áp dụng vào công việc.

Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch marketing.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút người đọc.

Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva...), và hiểu biết về Công nghệ là một lợi thế.

Đam mê Content Marketing và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao

Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin