Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng digital marketing (fanpage, website,...)
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.
Theo dõi và cập nhật các xu hướng mới trong lĩnh vực content marketing để áp dụng vào công việc.
Đề xuất các ý tưởng sáng tạo và cải tiến để nâng cao hiệu quả của chiến dịch marketing.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút người đọc.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva...), và hiểu biết về Công nghệ là một lợi thế.
Đam mê Content Marketing và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing.
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và thu hút người đọc.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản (Photoshop, Canva...), và hiểu biết về Công nghệ là một lợi thế.
Đam mê Content Marketing và cập nhật thường xuyên các xu hướng mới.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao
Có khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI