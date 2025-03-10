Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 401B Vũ Tông Phan,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Quản lý Fanpage, Instagram

Lên ý tưởng ấn phẩm trên các nền tảng truyền thông xã hội: Facebook, Instagram

Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể

Lên ý tưởng và hỗ trợ thực hiện các kịch bản quay/chụp (giới thiệu sản phẩm, khách hàng, dịch vụ...)

Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung, Big Idea, Key Visual, Tagline, Slogan và đưa ra các định hướng cho chiến dịch Marketing.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về content, biên kịch, viết lách

Biết sử dụng canva thành thạo

Đã có kinh nghiệm làm việc 2 kênh Facebook, Instagram

Tư duy đổi mới, cập nhật các xu hướng và chủ động sáng tạo các nội dung để truyền tải được thông điệp của công ty đến với khách hàng.

Chủ động đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới cập nhật xu hướng

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 8 - 15tr++ hoặc thỏa thuận theo năng lực

Chế độ khác: Lương Tháng 13, Lễ tết, Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau, Thai Sản, Du lịch,.....

Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, tự do sáng tạo,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)

