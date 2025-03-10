Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 401B Vũ Tông Phan,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Quản lý Fanpage, Instagram
Lên ý tưởng ấn phẩm trên các nền tảng truyền thông xã hội: Facebook, Instagram
Xây dựng kế hoạch nội dung chi tiết dựa trên kế hoạch marketing tổng thể
Lên ý tưởng và hỗ trợ thực hiện các kịch bản quay/chụp (giới thiệu sản phẩm, khách hàng, dịch vụ...)
Tham gia xây dựng ý tưởng nội dung, Big Idea, Key Visual, Tagline, Slogan và đưa ra các định hướng cho chiến dịch Marketing.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm về content, biên kịch, viết lách
Biết sử dụng canva thành thạo
Đã có kinh nghiệm làm việc 2 kênh Facebook, Instagram
Tư duy đổi mới, cập nhật các xu hướng và chủ động sáng tạo các nội dung để truyền tải được thông điệp của công ty đến với khách hàng.
Chủ động đề xuất và thực hiện các ý tưởng mới cập nhật xu hướng
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE) Thì Được Hưởng Những Gì
Mức Lương: 8 - 15tr++ hoặc thỏa thuận theo năng lực
Chế độ khác: Lương Tháng 13, Lễ tết, Sinh nhật, Cưới hỏi, Ốm đau, Thai Sản, Du lịch,.....
Môi trường làm việc hoà đồng, thoải mái, tự do sáng tạo,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AN NHIÊN (ĐỒNG PHỤC GAOHOUSE)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
