Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife
- Hà Nội:
- 228/192 Lê Trọng Tấn, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
- Lập kế hoạch sáng tạo nội dung đa nền tảng (Facebook, YouTube, Tiktok, Instagram...) cho sản phẩm của công ty.
- Lên ý tưởng, viết và biên tập kịch bản content đa nền tảng phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và trực tiếp triển khai trên các kênh social: Facebook, tiktok, website, zalo
- Tham gia sản xuất hình ảnh, video cùng các bộ phận liên quan phục vụ mục đích chuyển đổi quảng cáo và viral, ảnh chụp sản phẩm & Lookbook quay chụp mẫu, hợp tác KOL, KOC
- Nghiên cứu thị trường và đối thủ, lên ý tưởng đổi mới và sáng tạo liên tục
- Kết hợp cùng bộ phận khác thực hiện các hoạt động truyền thông chung của công ty
- Đưa ra ý tưởng sáng tạo đủ kích thích để thúc đẩy người tiêu dùng “hành động”
- Thực hiện các phần việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên
- Hiểu rõ cách vận hành các kênh Social (facebook, instagram, tiktok, google ads, email,..)
- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO tại các công ty Dược là một lợi thế
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Truyền thông, marketing, báo chí...
- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: 24-30 tuổi
- Hình thức/ giọng nói: Lịch sự, giọng nói dễ nghe, có tính thuyết phục
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
