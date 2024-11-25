Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Vietlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

- Lập kế hoạch sáng tạo nội dung đa nền tảng (Facebook, YouTube, Tiktok, Instagram...) cho sản phẩm của công ty.

- Lên ý tưởng, viết và biên tập kịch bản content đa nền tảng phục vụ cho các hoạt động quảng cáo và trực tiếp triển khai trên các kênh social: Facebook, tiktok, website, zalo

- Tham gia sản xuất hình ảnh, video cùng các bộ phận liên quan phục vụ mục đích chuyển đổi quảng cáo và viral, ảnh chụp sản phẩm & Lookbook quay chụp mẫu, hợp tác KOL, KOC

- Nghiên cứu thị trường và đối thủ, lên ý tưởng đổi mới và sáng tạo liên tục

- Kết hợp cùng bộ phận khác thực hiện các hoạt động truyền thông chung của công ty

- Đưa ra ý tưởng sáng tạo đủ kích thích để thúc đẩy người tiêu dùng “hành động”

- Thực hiện các phần việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

- Hiểu rõ cách vận hành các kênh Social (facebook, instagram, tiktok, google ads, email,..)

- Kinh nghiệm: Đã có kinh nghiệm viết bài chuẩn SEO tại các công ty Dược là một lợi thế

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Truyền thông, marketing, báo chí...

- Giới tính: Nữ

- Độ tuổi: 24-30 tuổi

- Hình thức/ giọng nói: Lịch sự, giọng nói dễ nghe, có tính thuyết phục

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội