Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty cổ phần ICORP
- Hà Nội:
- Thu nhập cao + hoa hồng
- Được đóng BHXH, BHYT, chế độ nghỉ lễ, nghỉ phép theo luật Lao động
- Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của công việc.
- Tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, chế độ phúc lợi ưu đãi của Công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, thân thiện., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
Xây dựng, triển khai, điều hành các chiến lược, chính sách kinh doanh của Công ty
Xây dựng đội ngũ kinh doanh, phát triển và quản lý hiệu quả làm việc của đội ngũ: Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, giám sát và đánh giá năng lực đội ngũ Kinh doanh
Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày, quản lý việc xây dựng quan hệ khách hàng, đưa ra các chính sách, quyết định kịp thời với tình hình kinh doanh.
Phát triển kinh doanh mới thông qua nhận diện cơ hội, khai thác cơ hội về thị trường mới, sản phẩm mới.
Chủ động tìm kiếm, trực tiếp tiếp cận khách hàng lớn
…
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từng làm về lĩnh vực công nghệ, phần mềm, sản phẩm CNTT
- Ít nhất có 3 năm kinh nghiệm ở các chức vụ Giám đốc Kinh doanh, Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh, Trưởng Bộ phận Kinh doanh hoặc tương đương.
- Có khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục.
- Trung thực, trách nhiệm.
- Lãnh đạo, điều hành.
- Khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường công nghệ, phần mềm
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI