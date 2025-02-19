Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh toàn hệ thống

• Lập/triển khai/giám sát toàn bộ kế hoạch và bộ ngân sách phù hợp với các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của tổ chức

• Nắm vững các biến động thị trường, đưa ra các dự báo về tình hình kinh doanh

• Điều hành toàn bộ hệ thống kinh doanh và phòng khám của hệ thống

• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban trong tổ chức để thực hiện hóa mục tiêu kinh doanh xuyên suốt trong tổ chức

• Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ với khách hàng/đối tác tiềm năng, mở rộng thị trường theo mục tiêu; Duy trì quan hệ với các đối tác

• Xây dựng và chuẩn hóa các quy trình, quy định liên quan tới khối kinh doanh; Xây dựng chính sách bán hàng và chăm sóc các khách hàng; Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh được giao.

• Phân tích tiềm năng thị trường, cập nhật thông tin đối thủ, đánh giá các rủi rõ tiềm tàng, có kế hoạch ngăn ngừa, có kế hoạch hành động kịp thời giảm tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh.

• Xây dựng chiến lược sản phẩm, dịch vụ.

• Quản lý, phát triển đội ngũ nhân sự.

• Các hạng mục công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.