Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 100/2 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm về tiến độ dự án, chất lượng, phương pháp thi công tại công trường.

• Quản lý tiến độ thi công tại công trường, chủ động đề xuất thay đổi thi công và giải quyết các vấn đề (nếu có) trong quá trình triển khai dự án, lập báo cáo hàng ngày tại công trường.

• Lên kế hoạch, biện pháp, triển khai dự án và xác định lịch làm việc với các nhà thầu.

• Quản lý các nhà thầu phụ, phê duyệt đề xuất thi công do các thầu phụ cung cấp.

• Kiểm tra phương pháp thi công, số lượng công nhân của các thầu phụ tại công trường.

• Lập kế hoạch thanh toán cho các nhà thầu và theo dõi kế hoạch thanh toán.

• Nhận yêu cầu mua hàng từ công trường và đặt hàng các mặt hàng có liên quan.

• Khảo sát công trường, kiểm tra và nắm rõ tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong dự án để đảm bảo chất lượng thi công theo bản vẽ, đề xuất phương pháp thi công cho Phòng Thiết kế và Phòng Kỹ thuật để khắc phục các lỗi có thể xảy ra.

• Phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến tiến độ dự án, giải quyết các vấn đề tại công trường trong giai đoạn thi công.

• Tổ chức nghiệm thu từng giai đoạn và nghiệm thu cuối cùng.

• Thực hiện thủ tục ra/vào công trường dự án

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cao Đẳng trở lên

- Có kinh nghiệm giám sát công trình xây dựng, hoàn thiện nội thất

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng đàm phán tốt

- Có khả năng làm việc độc lập

- Biết sử dụng Autocad, Microsoft Project, có khả năng Bóc Tách Khối Lượng, Quản Lý Thi Công

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic Thì Được Hưởng Những Gì

Bonus

- Lương thương lượng theo kinh nghiệm và năng lực khi phỏng vấn

Healthcare Plan

- Hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN và Ngày nghỉ phép trong năm theo quy định pháp luật hiện hành

Awards

- Thưởng trực tiếp dựa vào ý tưởng, giảm thiểu rủi ro và tiết kiệm cho công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kiến Trúc Logic

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin