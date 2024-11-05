Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 254 Trần Hưng Đạo, P.Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch, tiến độ triển khai thi công

- Đốc thúc tiến độ thi công

- Họp với Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và các bên liên quan đến công trình

- Kiểm soát nhà thầu phụ

- Tổng hợp dữ liệu, lên báo cáo và đề xuất giải pháp thi công tối ưu

- Lập và ký Hồ sơ, bản vẽ thi công đảm bảo nghiệm thu PCCC

- Tổ chức họp, triển khai công việc thi công tại công trường

- Kiểm tra, ký khối lượng thanh toán với Chủ đầu tư

- Bàn bạc về biện pháp thi công đặc biệt, thanh toán với cán bộ kỹ thuật hiện trường

- Tổ chức đời sống và sinh hoạt và sinh hoạt cho nhân viên trên công trường

- Liên lạc với chính quyền, an ninh địa phương, trong quá trình thi công

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc, giám đốc dự án

- Báo cáo trực tiếp cho giám đốc dự án Giám đốc

- Tuân thủ quy định về chế độ báo cáo ngày/tuần/tháng/quý/năm theo đúng yêu cầu

- Tốt nghiệp Đại học PCCC hoặc Đại học chuyên ngành khác phù hợp như: Kiến trúc, Xây dựng, Điện - Điện tử, Cơ - Điện tử, Kỹ sư công nghệ thông tin,có chứng chỉ hành Chỉ huy thi công về PCCC.

- Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định về PCCC

- Có kỹ năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin

- Có kỹ năng khảo sát đánh giá hiện trạng công trình

- Có kỹ năng Tư vấn giải pháp Thi công phù hợp với quy chuẩn hiện hành

- Có kỹ năng lập báo cáo, phân tích và thuyết trình tốt

- Có khả năng quản lý, giám sát, phân bổ thời gian và điều phối công việc

- Có kinh nghiệm ≥ 3 năm làm Chỉ huy trưởng thi công PCCC.

- Có khả năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề

- Nhanh nhẹn, tháo vát, tư duy sáng tạo.

- Chịu được áp lực cao trong công việc.

- Tương tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng và làm việc được với các cơ quan nhà nước

- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình trách nhiệm với công việc, đi công tác dài ngày tại dự án

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực

- Được đào tạo nghiệp vụ để hỗ trợ cho công việc

- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động

- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi, BHYT, BHXH, lương tháng 13, nghỉ phép, lễ tết theo quy định..."

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LAVITA

