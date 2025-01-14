Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng quan công việc

Giáo viên A Level/AS Level Toán chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn học sinh trong các khóa học Toán cấp độ A (Advanced Level) và AS (Advanced Subsidiary). Nhiệm vụ chính bao gồm truyền đạt kiến thức chuyên sâu, phát triển kỹ năng tư duy logic và toán học, chuẩn bị học sinh cho kỳ thi quốc tế và hỗ trợ các em đạt được mục tiêu học thuật cao nhất.

Mô tả công việc:

Giảng dạy:

- Lên kế hoạch và tổ chức các bài giảng theo giáo trình A Level/AS Level Toán, bao gồm Pure Mathematics, Mechanics, Statistics và Decision Mathematics (nếu có).

- Giải thích các khái niệm phức tạp, giúp học sinh hiểu sâu về lý thuyết và áp dụng vào bài tập thực tiễn.

Soạn thảo tài liệu học tập:

- Chuẩn bị bài giảng, tài liệu ôn tập, và bài tập thực hành phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình A Level/AS Level.

- Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu bổ trợ từ sách tham khảo, đề thi mẫu, và các nguồn học thuật quốc tế.

Đánh giá và hỗ trợ học sinh:

- Theo dõi, đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra định kỳ và các bài tập.

- Phát hiện và hỗ trợ những học sinh cần cải thiện, đồng thời khuyến khích các em đạt thành tích xuất sắc.

- Hướng dẫn học sinh ôn luyện cho các kỳ thi A Level/AS Level, cung cấp chiến lược làm bài thi hiệu quả và hướng dẫn giải các dạng bài tập thường gặp.