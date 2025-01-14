Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
- Hà Nội: Tòa nhà Yên Hòa Sunshine, số 9 Vũ Phạm Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Tổng quan công việc
Giáo viên A Level/AS Level Toán chịu trách nhiệm giảng dạy và hướng dẫn học sinh trong các khóa học Toán cấp độ A (Advanced Level) và AS (Advanced Subsidiary). Nhiệm vụ chính bao gồm truyền đạt kiến thức chuyên sâu, phát triển kỹ năng tư duy logic và toán học, chuẩn bị học sinh cho kỳ thi quốc tế và hỗ trợ các em đạt được mục tiêu học thuật cao nhất.
Mô tả công việc:
Giảng dạy:
- Lên kế hoạch và tổ chức các bài giảng theo giáo trình A Level/AS Level Toán, bao gồm Pure Mathematics, Mechanics, Statistics và Decision Mathematics (nếu có).
- Giải thích các khái niệm phức tạp, giúp học sinh hiểu sâu về lý thuyết và áp dụng vào bài tập thực tiễn.
Soạn thảo tài liệu học tập:
- Chuẩn bị bài giảng, tài liệu ôn tập, và bài tập thực hành phù hợp với tiêu chuẩn của chương trình A Level/AS Level.
- Tìm kiếm và sử dụng các tài liệu bổ trợ từ sách tham khảo, đề thi mẫu, và các nguồn học thuật quốc tế.
Đánh giá và hỗ trợ học sinh:
- Theo dõi, đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học sinh thông qua bài kiểm tra định kỳ và các bài tập.
- Phát hiện và hỗ trợ những học sinh cần cải thiện, đồng thời khuyến khích các em đạt thành tích xuất sắc.
- Hướng dẫn học sinh ôn luyện cho các kỳ thi A Level/AS Level, cung cấp chiến lược làm bài thi hiệu quả và hướng dẫn giải các dạng bài tập thường gặp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI