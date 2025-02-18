Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS
Mức lương
1 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 106/2 Đường 79, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
1. Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, gọi sàng lọc ứng viên và hẹn phỏng vấn
2. Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động
3. Nhập liệu kê khai BHXH
4. Hỗ trợ các công việc quản lý hành chính khác.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Thực tập 3 tháng, có thể đi làm toàn thời gian từ thứ 2 - thứ 6 (8:00 AM - 6:00 PM)
2. Có laptop cá nhân
3. Trình độ: Sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.....
4. Sử dụng tốt Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)
5. Ưu tiên có kỹ năng nói viết Tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
1. Hỗ trợ trợ cấp thực tập: 3.000.000 VND
2. Hộ trợ đóng dấu mộc thực tập (nếu cần)
3. Đào tạo nâng cao chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
