Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 106/2 Đường 79, Phường Phước Long B, Quận 9, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

1. Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng, gọi sàng lọc ứng viên và hẹn phỏng vấn

2. Soạn thảo hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động

3. Nhập liệu kê khai BHXH

4. Hỗ trợ các công việc quản lý hành chính khác.

1. Thực tập 3 tháng, có thể đi làm toàn thời gian từ thứ 2 - thứ 6 (8:00 AM - 6:00 PM)

2. Có laptop cá nhân

3. Trình độ: Sinh viên Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các ngành liên quan.....

4. Sử dụng tốt Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint)

5. Ưu tiên có kỹ năng nói viết Tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI QUỐC TẾ AUTOEXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ trợ cấp thực tập: 3.000.000 VND

2. Hộ trợ đóng dấu mộc thực tập (nếu cần)

3. Đào tạo nâng cao chuyên môn.

