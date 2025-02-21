Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Vi Va làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 74 đường 36, Phường Linh Đông, TP. Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chức năng

Quản lý chứng từ - Nhập dữ liệu kế toán hằng ngày.

Hỗ trợ cấp trên vận hành công tác kế toán giúp ghi nhận các giao dịch - lập báo cáo tuân thủ - báo cáo quản trị - soát xét rủi ro – các nghiệp về kế toán quản trị và tài chính doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự, chấm công, tính lương, phúc lợi, bảo hiểm cho nhân viên.

Công việc phải làm:

Quản lý biểu mẫu và qui trình lập chứng từ, hóa đơn theo chính sách và qui trình kế toán,

Quản lý lưu trữ chứng từ,

Quản lý dữ liệu sơ cấp từ hệ thống chứng từ,

Lập các loại báo cáo thuế (VAT, PIT, CIT, FCT...)

Lập báo cáo kế toán tổng hợp và chi tiết,

Lập các báo cáo kết quả kinh doanh,

Lập các báo cáo kế toán quản trị, tham gia các hoạt động quản trị tài chính doanh nghiệp.

Chấm công, tính lương, thưởng, phúc lợi,

Quản lý chế độ bảo hiểm nhân sự: tăng, giảm, thai sản...

Các công việc hành chính liên quan.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sức khoẻ tốt, ưu tiên Nữ, tuổi từ 20 – 30 tuổi, có khả năng làm việc ngoài giờ, công việc thoải mái.

Kỹ năng máy tính tốt.

Cẩn trọng, kiên trì, chính xác.

Am hiểu hệ thống kế toán Việt Nam, thông thạo excel và các phần mềm ứng dụng trong văn phòng.

Có tầm nhìn và lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, sẵn sàng rèn luyện và theo đuổi mục tiêu dài hạn.

Không có vướng bận cá nhân, không làm việc hay kinh doanh riêng bên ngoài.

Có kiến thức nền, kiến thức xã hội, kỹ năng sử dụng tiếng Việt, tư duy pháp lý sắc bén... để có thể làm việc và phát triển trong môi trường năng động – chuyên nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Vi Va Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập Và Phúc Lợi – Benefits:

Chúng tôi mang lại môi trường làm việc khoa học, lành mạnh, cơ hội học hỏi và phát triển toàn diện về kỹ năng và chuyên môn chuyên nghiệp, gia tăng giá trị bản thân theo lịch sử làm việc.

Lương cơ bản trong năm đầu tiên từ 10.000.000 – 12.000.000đ/tháng.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Các khoản thưởng theo lễ tết và phúc lợi khác theo chính sách của công ty. Thu nhập thực tế được điều chỉnh cạnh tranh theo năng lực.

Môi trường làm việc lành mạnh, khoa học.

Cơ hội rèn luyện và cọ xát toàn diện trong môi trường kinh doanh đa dạng, tích luỹ kiến thức và kỹ năng chuyên môn sâu, giúp mang về nhiều lợi ích, kinh nghiệm, bài học quý giá và đặc biệt, đây chính là con đường ngắn nhất để thăng cấp lên các vị trí kế toán cấp cao, quản lý tài chính doanh nghiệp.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí kế toán tổng hợp, quản lý kế toán, kế toán trưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Kinh Doanh Vi Va

