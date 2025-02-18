Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 47A, Đường 3 Tháng 2, Phường 11, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

I. Hành chính - Hồ sơ - Quản lý văn phòng:
• Xử lý các thủ tục liên quan đến ký, chuyển và phát hồ sơ nhân sự/hồ sơ lưu trữ.
• Cập nhật và quản lý hồ sơ nhân viên.
• Thu hồi, cấp phát đồng phục và các vật dụng liên quan.
• Quản lý quỹ thu chi nội bộ.
• Hỗ trợ, phối hợp các nhân sự khác trong các sự kiện do Công ty tổ chức.
• Tiếp nhận các báo cáo, đề xuất, ý kiến của nhân sự trong Công ty và trình Ban lãnh đạo xem xét, quyết định.
• Soạn thảo và ban hành chính sách, thông báo liên quan.
II. Quản lý nhân sự, lương thưởng.
• Quản lý, lưu trữ hồ sơ nhân viên theo quy định.
• Phổ biến, hướng dẫn nhân sự mới nắm bắt các quy định, văn hóa của Công ty.
• Quản lý chấm công, bảng lương nhân sự hằng tháng.
• Thực hiện công văn, thông báo và quản lý các chế độ phúc lợi cho người lao động: nghỉ phép, sinh nhật, thăm hỏi, khen thưởng.
• Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo việc thực hiện đúng chính sách lương, phúc lợi và quy trình.
III. BHXH:
• Thực hiện các thủ tục đăng ký mới, gia hạn, và thanh lý hợp đồng lao động (HĐLĐ).
• Rà soát, xử lý các thay đổi liên quan đến bảo hiểm xã hội (BHXH) như tăng/giảm chế độ, đăng ký/giải quyết chế độ cho nhân viên.
IV. Tuyển dụng và quản lý nhân sự:
• Đăng tin tuyển dụng nhân sự, sàng lọc hồ sơ ứng viên, xếp lịch phỏng vấn và thông báo kết quả cho ứng viên.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Hành chính nhân sự/Quản lý văn phòng hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vị trí hành chính nhân sự tại doanh nghiệp.
• Có kiến thức cơ bản hành chính nhân sự, luật BHXH và thường xuyên cập nhật các chính sách mới của nhà nước về luật lao động.
• Thành thạo vi tính văn phòng.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.• Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng học hỏi những kiến thức mới.

Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập chính thức: Từ 7.000.000 - 9.000.000 vnđ (6 tháng xem xét tăng lương 1 lần)
Đảm bảo lương trả trước ngày 06 hàng tháng.
Thử việc 2 tháng, 85% lương cơ bản. Khi trở thành nhân viên chính thức bạn sẽ nhận được đầy đủ:
+ Chế độ BHXH, BHYT, HĐLĐ, ngày phép và các chế độ khác theo quy định.
+ Thưởng. lương tháng 13, các dịp lễ tết và chế độ du lịch theo quy định và điều kiện doanh nghiệp.
Trang bị đầy đủ trang thiết bị, tài khoản cần thiết cho vị trí công việc.
Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó và có sự đầu tư cho phát triển cá nhân.
Thời gian làm việc: từ Thứ 2 - Thứ 6 (09h00-18h00), Thứ 7 (09h00-12h00)
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Wakami Số 47A Đường 3 Tháng 2, P.11, Quận 10, TP.HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

CÔNG TY TNHH JAPAN TRADE CONNECT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 47A, Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM

