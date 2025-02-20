Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SARIMI , số 74 Nguyễn Cơ Thạch, KDT Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

1.Kế toán vật tư:

Hạch toán về việc nhập kho vật tư, hàng hóa: Nhập kho và xuất kho lên phần mềm kế toán

Thực hiện kiểm kê định kỳ: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm

Báo cáo nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm

Kiểm tra phiếu yêu cầu mua hàng: Tồn kho, định mức

Kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp

2. Kế toán tài sản cố định/ công cụ dụng cụ:

Nhận, kiểm tra và cập nhật chứng từ về TSCĐ/CCDC khi nhập

Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ/CCDC khi hoàn thành

Cập nhật tăng giảm TSCĐ/CCDC, lập danh sách tăng giảmTSCĐ

Xác định thời gian khấu hao TSCĐ/CCDC (theo khung qui định nhà nước và Công ty), phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ/CCDC hàng tháng

Lập hồ sơ thanh lý TSCĐ/CCDC

Kiểm kê và báo cáo kiểm kê TSCĐ/CCDC

Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.

3. Kế toán thanh toán:

Hạch toán và quản lý các khoản thu chi

Lập kế hoạch và báo cáo thu chi

In chứng từ, sổ sách theo quy định của Công ty

Báo cáo tình hình và đối chiếu công nợ: Khách hàng, nhà cung cấp, nôi bộ

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, kiểm toán, tài chính kế toán.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ, kế toán thanh toán. Có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế

Ứng dụng CNTT: sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Bravo, Microsoft Office

Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao và cẩn thận trong công việc

Luôn chủ đông, biết sắp xếp công việc và hoàn thành các công việc được giao

Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp cơm 40k/ngày công thực tế

Lương thưởng, KPI cuối năm. Lì xì, sinh nhật, voucher Emart

Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, hoàn phép bằng tiền vào kỳ lương cuối cùng của năm

Thử việc 100% lương

Hỗ trợ chi phí gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin