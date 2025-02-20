Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL
- Hồ Chí Minh:
- TÒA NHÀ VĂN PHÒNG SARIMI , số 74 Nguyễn Cơ Thạch, KDT Sala, Phường An Lợi Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
1.Kế toán vật tư:
Hạch toán về việc nhập kho vật tư, hàng hóa: Nhập kho và xuất kho lên phần mềm kế toán
Thực hiện kiểm kê định kỳ: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm
Báo cáo nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa: Hàng tuần, hàng tháng, hàng năm
Kiểm tra phiếu yêu cầu mua hàng: Tồn kho, định mức
Kiểm tra và lập hồ sơ thanh toán cho nhà cung cấp
2. Kế toán tài sản cố định/ công cụ dụng cụ:
Nhận, kiểm tra và cập nhật chứng từ về TSCĐ/CCDC khi nhập
Tập hợp chi phí XDCB, chi phí sửa TSCĐ/CCDC khi hoàn thành
Cập nhật tăng giảm TSCĐ/CCDC, lập danh sách tăng giảmTSCĐ
Xác định thời gian khấu hao TSCĐ/CCDC (theo khung qui định nhà nước và Công ty), phân bổ chi phí khấu hao TSCĐ/CCDC hàng tháng
Lập hồ sơ thanh lý TSCĐ/CCDC
Kiểm kê và báo cáo kiểm kê TSCĐ/CCDC
Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
3. Kế toán thanh toán:
Hạch toán và quản lý các khoản thu chi
Lập kế hoạch và báo cáo thu chi
In chứng từ, sổ sách theo quy định của Công ty
Báo cáo tình hình và đối chiếu công nợ: Khách hàng, nhà cung cấp, nôi bộ
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định và công cụ dụng cụ, kế toán thanh toán. Có kinh nghiệm trong ngành F&B là một lợi thế
Ứng dụng CNTT: sử dụng thành thạo phần mềm Kế toán Bravo, Microsoft Office
Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu được áp lực cao và cẩn thận trong công việc
Luôn chủ đông, biết sắp xếp công việc và hoàn thành các công việc được giao
Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thưởng, KPI cuối năm. Lì xì, sinh nhật, voucher Emart
Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm, hoàn phép bằng tiền vào kỳ lương cuối cùng của năm
Thử việc 100% lương
Hỗ trợ chi phí gửi xe, khám sức khỏe định kỳ, đồng phục
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM HỘI NGHỊ VÀ TIỆC CƯỚI THISKYHALL
