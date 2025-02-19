Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Toàn khu vực,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Hạch toán chi tiết cho mỗi đối tượng phải thu, phải trả, từng khoản nợ và những lần thanh toán
- Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty
- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự…
- Kiểm tra và cập nhật các phiếu nhập kho
– xuất kho hàng ngày. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu của Sếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại Học trở lên
- Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ: 21- 40
- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương
- Nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kế toán.
- Thành tạo tin học văn phòng
- Cẩn thận, trung thực
- Có tinh thần trách nhiệm
Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 8 - 12 triệu/tháng, hoặc thỏa thuận theo đúng năng lực khi phỏng vấn
- Thưởng tháng 13
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
- Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tại Công ty.
- Công việc ổn định và lâu dài.
=> Mức lương có thể được điều chỉnh tùy theo năng lực của ứng viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
