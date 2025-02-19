Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Toàn khu vực,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Hạch toán chi tiết cho mỗi đối tượng phải thu, phải trả, từng khoản nợ và những lần thanh toán

- Lập báo cáo và theo dõi số dư công nợ của công ty

- Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự…

- Kiểm tra và cập nhật các phiếu nhập kho

– xuất kho hàng ngày. Báo cáo định kỳ hàng tháng hoặc khi có yêu cầu của Sếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại Học trở lên

- Giới tính: Nam/Nữ, tuổi từ: 21- 40

- Kinh nghiệm 1 năm tại vị trí tương đương

- Nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về kế toán.

- Thành tạo tin học văn phòng

- Cẩn thận, trung thực

- Có tinh thần trách nhiệm

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 8 - 12 triệu/tháng, hoặc thỏa thuận theo đúng năng lực khi phỏng vấn

- Thưởng tháng 13

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

- Nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển tại Công ty.

- Công việc ổn định và lâu dài.

=> Mức lương có thể được điều chỉnh tùy theo năng lực của ứng viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Minh Quang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin