Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Đảm bảo rằng hóa đơn được xuất ra đúng thời hạn và tuân thủ các quy định về thuế và các điều khoản của hợp đồng.

Ensure that invoice is issued on time and complied with tax regulations and terms of contracts.

2. Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và nộp hồ sơ thanh toán đúng hạn, đảm bảo rằng các khoản nợ phải được thu đúng hạn.

Prepare payment documents correctly and timely, ensure that debts are collected on time.

3. Theo dõi và phối hợp cùng phòng Bán hàng nhằm mục đích liên hệ với khách hàng để thu nợ.

Follow up and coordinate with Sales Department to contact with customer to collect the money.

4. Theo dõi các khoản nợ chậm trả và chủ động liên hệ khách hàng để được thanh toán.

Maintain Aged debts and proactively monitor money collections.

5. Đề xuất/ thực hiện các giải pháp để thu tiền mặt và nợ xấu để giảm nợ dài hạn, nợ xấu nhằm mục đích dự phòng các khoản phải thu trong năm nay ít hơn năm ngoái.

Provide solution to superior for cash collection and bad debt in order to reduce long term debt, bad debt to keep provision for AR this year less than last year. 6. Chuẩn bị và cập nhật các báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và kế hoạch 3 tháng tiếp theo.

Prepare and update the collection report daily, weekly, monthly and make plan next 3 months plan.

7. Các công việc khác do cấp Quản lý giao

Other tasks assigned by Managers.