Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Số 60 Trường Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Đảm bảo rằng hóa đơn được xuất ra đúng thời hạn và tuân thủ các quy định về thuế và các điều khoản của hợp đồng.
Ensure that invoice is issued on time and complied with tax regulations and terms of contracts.
2. Chuẩn bị hồ sơ thanh toán và nộp hồ sơ thanh toán đúng hạn, đảm bảo rằng các khoản nợ phải được thu đúng hạn.
Prepare payment documents correctly and timely, ensure that debts are collected on time.
3. Theo dõi và phối hợp cùng phòng Bán hàng nhằm mục đích liên hệ với khách hàng để thu nợ.
Follow up and coordinate with Sales Department to contact with customer to collect the money.
4. Theo dõi các khoản nợ chậm trả và chủ động liên hệ khách hàng để được thanh toán.
Maintain Aged debts and proactively monitor money collections.
5. Đề xuất/ thực hiện các giải pháp để thu tiền mặt và nợ xấu để giảm nợ dài hạn, nợ xấu nhằm mục đích dự phòng các khoản phải thu trong năm nay ít hơn năm ngoái.
Provide solution to superior for cash collection and bad debt in order to reduce long term debt, bad debt to keep provision for AR this year less than last year. 6. Chuẩn bị và cập nhật các báo cáo thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và kế hoạch 3 tháng tiếp theo.
Prepare and update the collection report daily, weekly, monthly and make plan next 3 months plan.
7. Các công việc khác do cấp Quản lý giao
Other tasks assigned by Managers.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
2. Có từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến công nợ;
3. Sử dụng khá cả 4 kỹ năng tiếng Anh;
4. Thành thạo MS Office.
Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
2. Allowances depend on the nature of the job (allowances for overtime, altitude, gasoline, telephone, internet, per diem, provision of labor protection items, etc.).
3. Participate in social insurance and health insurance according to the provisions of the Labor Law, and employees also enjoy premium comprehensive health insurance.
4. Professional, dynamic and youthful working environment.
5. Opportunities to develop expertise and skills through domestic and foreign training programs according to Mitsubishi Corporation regulations.
6. Promotion opportunities, clear career development path.
7. Other benefits: Health check-ups, vacation trips, Year-end parties, Mid-Autumn Festival gifts, Lunar New Year, annual International Women's Day, etc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thang Máy Mitsubishi Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI