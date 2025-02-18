Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Thuận Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 51/36 Cống Lở, Phường 15, Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

- Lập theo dõi thu-chi hàng ngày, đối chiếu nhập xuất hàng hóa , báo cáo doanh thu, chi phí cho cấp trên

- Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ đầu vào

- Xuất hóa đơn VAT cho khách hàng

- Thường xuyên kiểm tra, đối chiếu công nợ với khách hàng, theo dõi tình hình thanh toán, phối hợp với phòng kinh doanh đôn đốc việc thực hiện và thu hồi công nợ của khách hàng.

- Sắp xếp, lưu trữ chứng từ một cách khoa học.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ học vấn: cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán.

- Mức kinh nghiệm: 01 năm trở lên làm công việc Kế toán nội bộ

- Có khả năng giao tiếp tốt và giải quyết vấn đề hiệu quả.

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu áp lực công việc cao.

- Trung thực, nhiệt tình, thái độ hòa đồng, hợp tác.

- Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm Kế toán Misa

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Thuận Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường đúng chuyên môn, có cơ hội thăng tiến, học hỏi

- Thu nhập cao theo đúng năng lực của ứng viên và đầy đủ các quyền lợi theo Luật.

- Đầy đủ chế độ Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp, đúng theo quy định của pháp luật

- Được tham gia tổ chức Công Đoàn, được sinh hoạt vui chơi giải trí, trong môi trường thân thiện và lành mạnh.

- Được thưởng lương tháng 13, Lễ, Tết, đảm bảo đúng theo quy định của Cty ,

- Ngoài ra còn được tham gia chuyến du lịch hàng năm do Công Đoàn cùng Ban Giám Đốc Cty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Điện Thuận Phát

