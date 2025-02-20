Tuyển Kế toán nội bộ Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể thao Delta làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

+ Lập chứng từ xuất – nhập kho, vật tư, nguyên phụ liệu, CCDC, thành phẩm.

+ Thực hiện xuất – nhập, luân chuyển hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng.

+ Đối chiếu tồn kho, kiểm kê với chuỗi cửa hàng và trụ sở chính

+ Lưu giữ chứng từ, kiểm tra, đối soát với các bộ phận liên quan.

+ Kiểm tra, đối soát doanh thu bán hàng, chi phí vận chuyển.

+ Kiểm soát, phối hợp thực hiện công việc với nhân viên kế toán nội bộ khác.

+ Lập các báo cáo theo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của quản lý.