Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Thân Nhân Trung, P13, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải thu, phải trả;

Thực hiện xử lý và kiểm soát các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,...

Kiểm soát chứng từ, hóa đơn đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Lập báo cáo theo định kỳ tuần/ tháng/ quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của BGĐ.

Các công việc khác do BGĐ giao

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, kiểm toán;

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong nghề Kế toán;

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán (Ưu tiên Misa);

Có kiến thức về quy trình làm việc, tiêu chuẩn công việc;

Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 – 14.000.000 VND

Chế độ theo Luật Lao động Việt Nam: Ngày nghỉ hàng năm (Phép), ngày lễ Tết;

Chế độ phúc lợi Công ty: các chế độ phúc lợi khác theo quy chế: sinh nhật, 1/6, Trung thu, 30/4, 1/5…..;

Được hưởng các chế độ tháng lương thứ 13 vào cuối năm Dương lịch, chế độ thưởng tết Nguyên Đán …;

Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;

Công ty liên tục tổ chức các hoạt động văn hóa Thể thao cho toàn thể CBCNV, tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát hàng năm, tất niên cuối năm;

Thời gian làm việc: Từ 08h00 - 17h00, nghỉ 02 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong tháng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thiết bị điện lạnh Hùng Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin