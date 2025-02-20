Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần ST Decor
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần ST Decor

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 8 , Tòa nhà Loyal ,151 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp; đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, nhân viên;
- Tổng hợp doanh số bán hàng, tồn kho theo sổ kế toán;
- Làm chứng từ giải ngân ngân hàng online (có thể đi giao dịch ngân hàng - không nhiều);
- Viết hóa đơn vat, tổng hợp doanh thu, tồn kho, công nợ theo hóa đơn vat;
- Một số công việc khác của kế toán, hành chính. Làm trên phần mềm SmartPro , MISA và exel...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 22 đến 35 tuổi.
- Trung thực, chăm chỉ, tận tâm và có trách nhiệm với công việc.
- Ưu tiên những người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên, thành thạo phần mềm SmartPro, GESO; có địa chỉ cư trú gần công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu
- Thử việc 02 tháng, sau khi ký hợp đồng lao động nhân sự được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.
- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại 500.000 đồng/tháng
- Làm hành chính nghỉ chiều thứ 7, ngày chủ nhật, Lễ, Tết...
- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần ST Decor

Công Ty Cổ Phần ST Decor

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 8, Tòa nhà LOYAL, 151 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

