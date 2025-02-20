Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần ST Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 8 , Tòa nhà Loyal ,151 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi công nợ khách hàng, nhân viên, nhà cung cấp; đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng, nhân viên;

- Tổng hợp doanh số bán hàng, tồn kho theo sổ kế toán;

- Làm chứng từ giải ngân ngân hàng online (có thể đi giao dịch ngân hàng - không nhiều);

- Viết hóa đơn vat, tổng hợp doanh thu, tồn kho, công nợ theo hóa đơn vat;

- Một số công việc khác của kế toán, hành chính. Làm trên phần mềm SmartPro , MISA và exel...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

- Trung thực, chăm chỉ, tận tâm và có trách nhiệm với công việc.

- Ưu tiên những người có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 02 năm trở lên, thành thạo phần mềm SmartPro, GESO; có địa chỉ cư trú gần công ty.

Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận, thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu

- Thử việc 02 tháng, sau khi ký hợp đồng lao động nhân sự được hưởng các quyền lợi theo đúng quy định của Luật lao động.

- Hỗ trợ tiền xăng xe đi lại 500.000 đồng/tháng

- Làm hành chính nghỉ chiều thứ 7, ngày chủ nhật, Lễ, Tết...

- Các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ST Decor

