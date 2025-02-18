Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế
Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao...,
Theo dõi và quản lý công nợ
Tính toán giá vốn, kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn kho của hàng hóa
Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; các báo cáo nội bộ theo yêu cầu
Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương
Thực hiện các bút toán tài chính, hạch toán chi phí
Kiểm tra đối chiếu số liệu hàng tồn kho, kí quỹ, tiền mặt
Các nghiệp vụ kế toán khác (cụ thể khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (24-30 tuổi)
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán
Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;
Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;
Đào tạo và Phát triển
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;
Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;
Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: A19.03 Tháp A City View đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

