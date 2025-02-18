Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 48 đường D9, Khu Biệt Thự Zeit Nhà Bè, Nguyễn Hữu Thọ (Gần Phú Mỹ Hưng),Hồ Chí Minh, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Thu thập và xử lý các chứng từ số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế

Hạch toán thu/chi, các khoản khấu hao...,

Theo dõi và quản lý công nợ

Tính toán giá vốn, kiểm tra tình trạng xuất nhập tồn kho của hàng hóa

Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, năm; các báo cáo nội bộ theo yêu cầu

Tính lương cho nhân viên, thực hiện các khoản trích theo lương

Thực hiện các bút toán tài chính, hạch toán chi phí

Kiểm tra đối chiếu số liệu hàng tồn kho, kí quỹ, tiền mặt

Các nghiệp vụ kế toán khác (cụ thể khi phỏng vấn).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ (24-30 tuổi)

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán

Ứng viên có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, coi trọng năng lực và khả năng sáng tạo;

Thường xuyên tổ chức các hoạt động mini game, chương trình các ngày lễ,....;

Đào tạo và Phát triển

Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến;

Được công ty tạo điều kiện và hỗ trợ khi tham gia các khóa đào tạo, phát triển năng lực;

Có cơ hội làm những việc thách thức, phát huy hết khả năng bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Dvizhome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin