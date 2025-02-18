Tuyển Kế toán nội bộ Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện hạch toán các nghiệp vụ kế toán nội bộ, bao gồm thu nhập, chi phí, và tài sản cố định.
- Quản lý và theo dõi công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo tính chính xác và kịp thời trong báo cáo tài chính.
- Lập báo cáo tài chính định kỳ và phân tích số liệu để hỗ trợ ra quyết định cho ban lãnh đạo.
- Kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của các chứng từ kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và chính sách công ty.
- Tham gia vào việc xây dựng và cải tiến quy trình kế toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu rủi ro.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trở lên làm việc trong lĩnh vực kế toán nội bộ hoặc kiểm toán.
- Hiểu biết vững về các quy định pháp lý liên quan đến kế toán và thuế.
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (như Misa, Fast, hoặc các phần mềm tương đương).
- Kỹ năng phân tích và báo cáo tài chính tốt, có khả năng làm việc với số liệu lớn.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp với các phòng ban khác.

Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, bao gồm 13 tháng lương và thưởng theo hiệu quả công việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Hỗ trợ bữa trưa tại công ty hoặc phụ cấp ăn uống hàng tháng.
- Cung cấp thiết bị làm việc hiện đại và môi trường làm việc chuyên nghiệp.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và phát triển bản thân.
- Nghỉ phép theo quy định của pháp luật, bao gồm nghỉ lễ, Tết và chế độ nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hệ Thống Chi Nhánh Vtm Mega Korea

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34, Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

