Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DOHAGI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DOHAGI
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH DOHAGI

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.
Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ.
Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn.
Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán khác.
Lập các báo cáo hàng tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Quản lý.
Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của Công ty. Từ đó tư vấn cho Giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có bằng cấp liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán hoặc các chứng chỉ tương đương.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán hoặc tài chính.
Có kiến thức chuyên môn về các quy định thuế, kế toán và tài chính.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, các công cụ và ứng dụng liên quan đến kế toán và tài chính.
Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực và tôn trọng cấp trên và đồng nghiệp.
Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.

Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 9.000.000 - 12.000.000đ + phụ cấp ăn trưa + thưởng
Thưởng chung toàn công ty các dịp lễ, tết, sinh nhật công ty, sinh nhật nhân sự;
Du lịch, Team Building, Year End Party hàng năm;
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về chuyên môn;
Được cấp máy tính cấu hình cao;
Văn hóa làm việc không OT tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DOHAGI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DOHAGI

CÔNG TY TNHH DOHAGI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: S1.11 Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

