Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Hoạch toán thu chi, theo dõi công nợ phải thu phải trả, kiểm tra số liệu, giao dịch với ngân hàng

Phối hợp với Kế toán Thuế, cung cấp chứng từ, xử lý các hồ sơ báo cáo thuế, kiểm tra số liệu báo cáo thuế

Hoàn thành các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính theo quy định

Cân đối doanh thu – chi phí - lợi nhuận theo định hướng của công ty

Phụ trách quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa, tổng hợp số liệu, doanh thu

Kiểm tra, giám sát, đối chiếu số liệu nhập - xuất - tồn kho với bộ phận kho

Kiểm tra chấm công, tính lương thưởng, quản lý hồ sơ lao động

Công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc