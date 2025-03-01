Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
- Hồ Chí Minh:
- 41F/12 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
Hoạch toán thu chi, theo dõi công nợ phải thu phải trả, kiểm tra số liệu, giao dịch với ngân hàng
Phối hợp với Kế toán Thuế, cung cấp chứng từ, xử lý các hồ sơ báo cáo thuế, kiểm tra số liệu báo cáo thuế
Hoàn thành các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính theo quy định
Cân đối doanh thu – chi phí - lợi nhuận theo định hướng của công ty
Phụ trách quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa, tổng hợp số liệu, doanh thu
Kiểm tra, giám sát, đối chiếu số liệu nhập - xuất - tồn kho với bộ phận kho
Kiểm tra chấm công, tính lương thưởng, quản lý hồ sơ lao động
Công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 28 đến 40t
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nghiệm với công việc
Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, thân thiện và năng động
Chế độ đãi ngộ: du lịch teambuilding, thưởng tết, lễ, sinh nhật, Lương T13, v.v...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
