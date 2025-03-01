Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 41F/12 Đặng Thuỳ Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Hoạch toán thu chi, theo dõi công nợ phải thu phải trả, kiểm tra số liệu, giao dịch với ngân hàng
Phối hợp với Kế toán Thuế, cung cấp chứng từ, xử lý các hồ sơ báo cáo thuế, kiểm tra số liệu báo cáo thuế
Hoàn thành các báo cáo nội bộ, báo cáo tài chính theo quy định
Cân đối doanh thu – chi phí - lợi nhuận theo định hướng của công ty
Phụ trách quản lý hợp đồng mua bán hàng hóa, tổng hợp số liệu, doanh thu
Kiểm tra, giám sát, đối chiếu số liệu nhập - xuất - tồn kho với bộ phận kho
Kiểm tra chấm công, tính lương thưởng, quản lý hồ sơ lao động
Công việc khác theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính. Ưu tiên kinh nghiệm Kế toán tổng hợp từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Thương mại, Sản xuất, Kinh doanh quốc tế
Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 28 đến 40t
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán)
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nghiệm với công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9 - 15triệu / tháng (Có thể thương lượng theo năng lực) + Thưởng + Phụ cấp (nếu có)
Phúc lợi bảo hiểm đầy đủ theo quy định
Làm việc trong môi trường tăng trưởng nhanh, thân thiện và năng động
Chế độ đãi ngộ: du lịch teambuilding, thưởng tết, lễ, sinh nhật, Lương T13, v.v...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Đầu Tư Quốc Tế Vlg

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

