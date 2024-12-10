Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 01 Đường số 04, Khu phố 5, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn khi có sai sót
- Hoạch toán nghiệp vụ hóa đơn đầu vào + ngân hàng
- Làm báo cáo thuế GTGT, TNCN, nộp tiền thuế
- In, lưu, theo dõi chứng từ kế toán
- Công ty sử dụng PMKT Amis online, có tích hợp với hóa đơn đầu ra, đầu vào và kết nối dữ liệu với trang web hóa đơn điện tử của thuế.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm
Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm về lĩnh vực thương mại là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng tháng lương 14 nếu công ty kinh doanh hiệu quả
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
- Du lịch hàng năm
- Phép năm theo quy định và các chế độ khác với nhân viên gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 1 Đường 4, Khu phố 5, phường An Phú, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

