Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH
- Hồ Chí Minh:
- 01 Đường số 04, Khu phố 5, Phường An Phú,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn khi có sai sót
- Hoạch toán nghiệp vụ hóa đơn đầu vào + ngân hàng
- Làm báo cáo thuế GTGT, TNCN, nộp tiền thuế
- In, lưu, theo dõi chứng từ kế toán
- Công ty sử dụng PMKT Amis online, có tích hợp với hóa đơn đầu ra, đầu vào và kết nối dữ liệu với trang web hóa đơn điện tử của thuế.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay
Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
Kinh nghiệm về lĩnh vực thương mại là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
- Du lịch hàng năm
- Phép năm theo quy định và các chế độ khác với nhân viên gắn bó lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
