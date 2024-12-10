Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 01 Đường số 04, Khu phố 5, Phường An Phú,Hồ Chí Minh

- Xuất hóa đơn, xử lý hóa đơn khi có sai sót

- Hoạch toán nghiệp vụ hóa đơn đầu vào + ngân hàng

- Làm báo cáo thuế GTGT, TNCN, nộp tiền thuế

- In, lưu, theo dõi chứng từ kế toán

- Công ty sử dụng PMKT Amis online, có tích hợp với hóa đơn đầu ra, đầu vào và kết nối dữ liệu với trang web hóa đơn điện tử của thuế.

Có kinh nghiệm 2 năm

Ưu tiên ứng viên nhận việc ngay

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

Kinh nghiệm về lĩnh vực thương mại là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13 và thưởng tháng lương 14 nếu công ty kinh doanh hiệu quả

- Tham gia bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động

- Du lịch hàng năm

- Phép năm theo quy định và các chế độ khác với nhân viên gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP ĐỨC THÀNH

