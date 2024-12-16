Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 52 - 54 - 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Thu thập thông tin thu nhập của khách hàng: bao các khoản thu nhập khác như bảo hiểm, trợ cấp hoặc thu nhập ngoài lương.

Xác định đối tượng chịu thuế: Phân loại nhân viên theo diện cư trú và không cư trú để áp dụng cách tính thuế phù hợp.

Tính thuế thu nhập cá nhân: Dựa trên mức thu nhập, các khoản giảm trừ (gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc, từ thiện...) để tính số thuế phải nộp cho từng nhân viên.

Thực hiện khấu trừ thuế TNCN

Lập hồ sơ khai báo và quyết toán thuế TNCN

Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế TNCN

Giải đáp thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến thuế TNCN.

Tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách và quy định mới của thuế TNCN có thể ảnh hưởng đến chi phí và lợi ích của doanh nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các quy định pháp luật về thuế TNCN.

Kiến thức chuyên môn

Kỹ năng tin học: Thành thạo phần mềm kế toán, Excel, và các công cụ kê khai thuế điện tử.

Kỹ năng tin học

Kỹ năng phân tích và tính toán: Chính xác, tỉ mỉ khi tính toán thu nhập và thuế phải nộp.

Kỹ năng phân tích và tính toán

Kỹ năng giao tiếp: Làm việc hiệu quả với nhân viên, lãnh đạo và cơ quan thuế.

Kỹ năng giao tiếp

Khả năng tổ chức công việc: Sắp xếp chứng từ và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Khả năng tổ chức công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm

Đóng BHXH theo đúng quy định

Lương Tháng 13

Du lịch, team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin