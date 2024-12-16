Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
- Hồ Chí Minh: Số 52
- 54
- 56 Đường B2 Khu dân cư Sala, Phường An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận
Thu thập thông tin thu nhập của khách hàng: bao các khoản thu nhập khác như bảo hiểm, trợ cấp hoặc thu nhập ngoài lương.
Xác định đối tượng chịu thuế: Phân loại nhân viên theo diện cư trú và không cư trú để áp dụng cách tính thuế phù hợp.
Tính thuế thu nhập cá nhân: Dựa trên mức thu nhập, các khoản giảm trừ (gia cảnh, bảo hiểm bắt buộc, từ thiện...) để tính số thuế phải nộp cho từng nhân viên.
Thực hiện khấu trừ thuế TNCN
Lập hồ sơ khai báo và quyết toán thuế TNCN
Quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến thuế TNCN
Giải đáp thắc mắc của nhân viên về các vấn đề liên quan đến thuế TNCN.
Tư vấn cho ban lãnh đạo về các chính sách và quy định mới của thuế TNCN có thể ảnh hưởng đến chi phí và lợi ích của doanh nghiệp.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức chuyên môn
Kỹ năng tin học: Thành thạo phần mềm kế toán, Excel, và các công cụ kê khai thuế điện tử.
Kỹ năng tin học
Kỹ năng phân tích và tính toán: Chính xác, tỉ mỉ khi tính toán thu nhập và thuế phải nộp.
Kỹ năng phân tích và tính toán
Kỹ năng giao tiếp: Làm việc hiệu quả với nhân viên, lãnh đạo và cơ quan thuế.
Kỹ năng giao tiếp
Khả năng tổ chức công việc: Sắp xếp chứng từ và hoàn thành công việc đúng thời hạn.
Khả năng tổ chức công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo đúng quy định
Lương Tháng 13
Du lịch, team building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SALA GARDEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI