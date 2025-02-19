Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Du thuyền Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 48 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thu thập và xử lý các chứng số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, thu/ chi...

Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN,...

Theo dõi và quản lý công nợ

Theo dõi tiền gửi ngân hàng, tiền Đô

Quản lý các chứng từ liên quan đến thu - chi dòng tiền

Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp hàng tuần, tháng

Chủ động trực tiếp liên hệ với nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo

Trực tiếp thực hiện công việc thanh toán bằng tiền mặt hoặc bằng tiền gửi ngân hàng cho các nhà cung cấp như: đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn, xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi,...

Thực hiện các công việc thanh toán các khoản chi nội bộ như: thanh toán lương, thanh toán tạm ứng, thưởng và các khoản phụ cấp cho nhân viên, thanh toán mua hàng ngoài...

Theo dõi việc tạm ứng

Trực tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lí, hợp lệ của các chứng từ liên quan từ các bộ phận khác.

Kết hợp với thủ quỹ trong việc thực hiện công việc thu - chi theo quy định; đối chiếu, kiểm tra tồn quỹ cuối ngày

Theo dõi, lập các báo cáo tồn quỹ, tiền mặt hàng ngày cho cấp trên

Tham gia đầy đủ các cuộc họp bộ phận, khóa đào tạo nghiệp vụ theo chỉ định

Lập các báo cáo, in chứng từ, sổ sách có liên quan trình cấp trên định kỳ hoặc đột xuất

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các ngành liên quan về Kế toán

Ưu tiên đã làm trong Công ty du lịch, nhà hàng. Khách sạn, vận tải,

Tin học văn phòng, các phần mềm kế toán

Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề, sắp xếp công việc tốt

Trung thực

Tại Công ty TNHH Du thuyền Hoa Sen Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: thoả thuận + Phụ cấp + Thưởng

• Nghỉ phép, đóng bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

• Đánh giá tăng lương định kỳ 01 lần/năm

• Công tác phí theo quy định

• Chính sách phúc lợi khác theo quy định của công ty như thưởng thâm niên, Lễ, Tết, tháng lương thứ 13, thành lập công ty, sinh nhật BLĐ, team-building, hái lộc Xuân.

• Môi trường làm việc thân thiện, lãnh đạo tạo cơ hội phát triển tối đa. • Văn hóa trẻ trung, đồng nghiệp cởi mở, chân thành, nhiệt huyết. • Cơ hội thăng tiến, phát triển và thể hiện khả năng bản thân.

• Tham gia khóa đào tạo nội bộ tại công ty.

• Được cung cấp trang thiết bị và đưa đón khi đi công tác

• Từ 8h00 đến 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu (nghỉ trưa từ 12h00 đến 13h30)

• Từ 8h00 đến 12h00 thứ Bảy (làm việc tại nhà)

• Địa điểm làm việc: 48 Bùi Bằng Đoàn, Tân Phong, Quận 7, Tp. HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Du thuyền Hoa Sen

