Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Gia Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Gia Hưng
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 10 đường số 9 KDC An Phú Tây,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thu thập, xử lý lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.
Lập tờ khai thuế: GTGT, TNCN … các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo quý.
Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác
Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng
Lập báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc
Kiểm tra lại các loại hóa đơn, chứng từ đã ghi nhận để kê khai thuế chính xác.
Các công việc khác theo yêu cầu BGĐ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp kế toán
Có kinh nghiệm trên 4 năm
Vui vẻ hòa đồng
Làm việc độc lập
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Gia Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 12-15 triệu trở lên hoặc thỏa thuận theo năng lực
BHXH theo đúng quy định
Du lịch hằng năm
Lương tháng 13
Thời gian làm việc:
7h30 -11h00, 13h00 -17h00 Từ T2 đến T6
8h00 -11h00, 13h00 -16h00 Thứ 7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Gia Hưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
