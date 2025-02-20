Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Khí Xây Dựng Gia Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Thu thập, xử lý lưu trữ các chứng từ phát sinh trong ngày.

Lập tờ khai thuế: GTGT, TNCN … các loại thuế khác nếu cần nộp báo cáo theo quý.

Cập nhật dữ liệu sổ quỹ, tài khoản hay các ghi chép khác

Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và khách hàng

Lập báo cáo tài chính quý, năm và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc

Kiểm tra lại các loại hóa đơn, chứng từ đã ghi nhận để kê khai thuế chính xác.

Các công việc khác theo yêu cầu BGĐ