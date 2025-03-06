Tuyển Kế toán tổng hợp TM AUTO COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Quản lý chi phí, ngân sách và kiểm soát các số liệu về doanh thu, tồn kho….

Thực hiện nghiệp vụ kế toán: ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty và báo cáo BOD đúng hạn

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Phân tích số liệu kế toán, cung cấp thông tin cho lãnh đạo để hỗ trợ ra quyết định.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán nội bộ của công ty.

Quản lý và lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo an toàn và dễ dàng truy xuất.

Cập nhật và tuân thủ các quy định, chính sách kế toán mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên theo đúng quý với nghiệp vụ và quy định công ty

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn, logistics, bảo hiểm hoặc các lĩnh vực liên quan.

Tại TM AUTO COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh: Từ 14.000.000 - 17.000.000

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TM AUTO COMPANY LIMITED

