Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)

- Theo dõi và kiểm soát doanh thu hàng hóa, công nợ khách hàng, và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Phân bổ, khấu hao TSCĐ, chi phí và nghiệp vụ khác.

- Theo dõi hồ sợ nhập khẩu hàng hóa của Công ty, lưu trữ các chứng từ liên quan đến NK hàng hóa.

- Kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ theo tuần, gửi báo cáo mỗi cuối tuần số lượng tồn kho và sản phẩm đã bán ra trong tuần.

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra hàng hoá khi Xuất, Nhập.

- Quản lý các chứng từ thu/chi theo đơn hàng.

- Theo dõi nhập xuất các biến động hoá đơn VAT đầu vào/ đầu ra hàng ngày.

- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.

- Lập báo cáo tài chính, thuế GTGT, TNCN, TNDN định kỳ (tháng, quý, năm) và đối chiếu số liệu.

- Lập báo cáo quản trị tài chính để phục vụ yêu cầu của lãnh đạo.

- Đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán và điều chỉnh nếu có sai sót.

- Báo cáo hàng ngày công việc được giao, hoàn thành, chưa hoàn thành, tiến độ

-Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các ngành Kế toán, tài chính.

- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, Misa

- Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở mảng XNK và Thương Mại

- Có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp và các đối tác.

- Đọc hiểu báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

- Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, BHXH

- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi, có khả năng làm việc nhóm.

- Cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực.

- Có khả năng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 14-17 triệu

- Tăng lương mỗi năm theo năng lực.

- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.

- Được các khoảng phụ cấp, thưởng các ngày lễ, thưởng lương tháng thứ 13.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

- Được nghỉ lễ/Tết theo quy định Nhà nước.

- Có nghỉ phép 1 ngày mỗi tháng

- Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ trưa 1 tiếng. Bao ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

