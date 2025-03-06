Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 17 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

Mức lương
14 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 98 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 17 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chi tiết theo từng đối tượng, khoản mục (đúng, đủ, chính xác, kịp thời)
- Theo dõi và kiểm soát doanh thu hàng hóa, công nợ khách hàng, và các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- Phân bổ, khấu hao TSCĐ, chi phí và nghiệp vụ khác.
- Theo dõi hồ sợ nhập khẩu hàng hóa của Công ty, lưu trữ các chứng từ liên quan đến NK hàng hóa.
- Kiểm kê hàng tồn kho theo định kỳ theo tuần, gửi báo cáo mỗi cuối tuần số lượng tồn kho và sản phẩm đã bán ra trong tuần.
- Theo dõi, giám sát và kiểm tra hàng hoá khi Xuất, Nhập.
- Quản lý các chứng từ thu/chi theo đơn hàng.
- Theo dõi nhập xuất các biến động hoá đơn VAT đầu vào/ đầu ra hàng ngày.
- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế khi cần.
- Lập báo cáo tài chính, thuế GTGT, TNCN, TNDN định kỳ (tháng, quý, năm) và đối chiếu số liệu.
- Lập báo cáo quản trị tài chính để phục vụ yêu cầu của lãnh đạo.
- Đối chiếu số liệu với sổ sách kế toán và điều chỉnh nếu có sai sót.
- Báo cáo hàng ngày công việc được giao, hoàn thành, chưa hoàn thành, tiến độ
-Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của phòng ban, công ty do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các ngành Kế toán, tài chính.
- Thành thạo vi tính văn phòng, đặc biệt Excel, Misa
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm trở lên ở mảng XNK và Thương Mại
- Có khả năng giao tiếp với đồng nghiệp và các đối tác.
- Đọc hiểu báo cáo tài chính, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.
- Nắm vững Luật kế toán, các quy định về Thuế, BHXH
- Trung thực, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi, có khả năng làm việc nhóm.
- Cẩn thận và có trách nhiệm cao trong công việc, chịu được áp lực.
- Có khả năng tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 14-17 triệu
- Tăng lương mỗi năm theo năng lực.
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện.
- Được các khoảng phụ cấp, thưởng các ngày lễ, thưởng lương tháng thứ 13.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)
- Được nghỉ lễ/Tết theo quy định Nhà nước.
- Có nghỉ phép 1 ngày mỗi tháng
- Thời gian làm việc từ 8h30 - 17h từ thứ 2 đến thứ 6. Nghỉ trưa 1 tiếng. Bao ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TQK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 98 Cao Thắng, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

