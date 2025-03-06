Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NHẤT THỐNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: số 40, Nguyễn Hữu Thọ, ấp 4, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

• Thực hiện công việc của phòng kế toán:

- Thực hiện việc lập các mẫu tài liệu, giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

- Kiểm tra rà soát các số liệu, sổ sách kế toán, hạch toán cho phù hợp với Quy định của

Pháp Luật, và Thuế.

- Điều phối công việc cho các kế toán viên phù hợp

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên

- Tuyển dụng, đào tạo, hướng dẫn nhầm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho kế toán.

- Tổ chức, kiểm tra và tối ưu hệ thống tài chính kế toán; đối chiếu số liệu thực tế, xử lý

sai sót và đảm bảo tính chính xác

• Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát tài chính: Lập kế hoạch tài

chính, tư vấn sử dụng vốn hiệu quả; quản lý dòng tiền và công nợ, đảm bảo thu hồi

nợ đúng hạn.

• Lập báo cáo: Thực hiện và trình bày các báo cáo tài chính, kinh doanh, quản trị;

kiểm tra, rà soát báo cáo doanh thu, thuế và tham gia quyết toán với cơ quan thuế.

• Quản lý tài sản: Theo dõi, hạch toán khấu hao tài sản cố định, quản lý công cụ

dụng cụ; đảm bảo việc lưu trữ chứng từ kế toán chính xác và đúng quy định.

• Theo dõi hợp đồng kinh tế, đơn hàng: Kiểm soát các hợp đồng và kiểm duyệt

thanh toán, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quy trình nội bộ.

• Hỗ trợ lãnh đạo: Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo và phối

hợp với các bộ phận khác khi cần.

• Học vấn và kinh nghiệm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

• Tối thiểu 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán, ưu tiên trong ngành sản xuất.

• Thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán Amis.

• Kỹ năng quản lý, phân tích báo cáo, giao tiếp và đàm phán tốt.

• Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khả năng làm việc độc lập

và theo nhóm.

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ phúc lợi khác

