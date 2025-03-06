Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 1645 Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Kiểm tra chi phí, báo cáo sổ sách nội bộ.
• Bảo lãnh ngân hàng, giao dịch ngân hàng.
• Kiểm tra tờ khai thuế, báo cáo thuế định kỳ, hạch toán sổ sách thuế.
• Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán khác.
• Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban giám đốc.
• Thực hiện các hoạt động khác theo phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành: Kế toán;
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm tại vị trí tương đương;
Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel và phần mềm kế toán liên quan;
Có khả năng làm việc độc lập, tư duy tốt, phân tích xử lý và bao quát vấn đề;
Tính cách trung thực, tỉ mỉ, nhiệt huyết;
Bảo mật thông tin, tinh thần chịu khó, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, lương thưởng, nghỉ phép năm, nghỉ Tết lễ,...);
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, quản lý trực tiếp luôn lắng nghe, chia sẻ và hỗ trợ nhân viên trong công tác chuyên môn;
Được làm việc trong môi trường thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT SIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
