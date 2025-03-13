Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 253 Hoàng Văn Thụ,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Thực hiện công tác hạch toán kế toán, quản lý tài sản, nguồn vốn,… theo quy định;

Thực hiện các Báo cáo Quản trị và Báo cáo nội bộ theo yêu cầu;

Thực hiện Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất quý, năm;

Thực hiện Báo cáo thuế định kỳ tháng, quý, năm

Theo dõi, kiểm soát, thực hiện các công tác liên quan đến Dự án;

Tham gia triển khai, theo dõi và báo cáo việc thực hiện Kế hoạch Ngân sách định kỳ hàng năm của Công ty;

Thường xuyên cập nhật, kịp thời tham mưu cho Kế toán trưởng và Ban Lãnh đạo Công ty các thay đổi của Pháp luật và các vấn đề phát sinh (nếu có) liên quan đến công tác TCKT

Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 25 đến 35

Trình độ: Đại học trở lên (có chứng chỉ KTT là một lợi thế)

Kinh nghiệm: tối thiểu 03 năm ở vị trí tương đương (biết về ERP, IFRS là một lợi thế)

Tại Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

Có nhiều Cơ hội thăng tiến;

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty và pháp luật (sinh nhật, hiếu, hỷ, khám sức khỏe định kỳ, Teambuilding, ...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Hợp tác phát triển năng lượng tái tạo Vi-Ja

