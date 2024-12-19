Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Phát Thịnh Đạt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 16 - 18 Lý Thái Tổ, Phường 02,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, tổng hợp các số liệu, chứng từ kế toán

- Dự tính doanh thu tháng

- Tính toán, kiểm soát chi phí sản xuất

- Hạch toán các khoản doanh thu, chi phí, lương và các khoản liên quan đến lương cuối tháng

- Thực hiện các công việc liên quan đến giá thành, tính giá thành

- Thực hiện các công việc liên quan đến TSCĐ, CCDC

- Thực hiện các công việc liên quan đến số sách kế toán cuối tháng, rà soát các tài khoản, khoá sổ làm báo cáo tháng, lập BCTC hàng quý, năm

- Giám sát và báo cáo định kỳ hàng tháng (báo cáo thuế, tờ khai thuế...), các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty (báo cáo các khoản thu, chi, báo cáo doanh thu - lợi nhuận ...)

- Kiểm tra phiếu nhập xuất kho NVL

- Kiểm soát hàng tồn.

- Kế toán thương mại

- Thực hiện công việc theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Trên 25 tuổi

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm ở vị trí ứng tuyển ít nhất 2 năm, cẩn thận, tỉ mĩ.

Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết và ý thức chấp hành pháp luật.

Nhanh nhẹn, khéo léo, sáng tạo trong công việc.

Quyết đoán, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty TNHH MTV Phát Thịnh Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận.

Thưởng theo năng lực.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được đào tạo, nâng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Phát Thịnh Đạt

