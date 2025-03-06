Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL
- Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Lập quyết toán văn phòng cty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết tiếng Anh là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
