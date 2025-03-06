Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Lập quyết toán văn phòng cty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty.

Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.

Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Biết tiếng Anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 10 ->15 triệu ( Mức lương thỏa thuận thêm )

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước khi ký hợp đồng lao động chính thức sau tháng thử việc

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLOBAL LEATHERS INTERNATIONAL

