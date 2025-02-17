Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, Toà nhà An phú Plaza, 117
- 119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tập hợp và kiểm tra hóa đơn chứng từ, hạch toán trên phần mềm Kế toán;
• Lập Báo cáo Thuế hàng tháng, hàng quý, Báo cáo Tài chính hàng Năm và các báo cáo chi tiết giải trình;
• Quản lý chứng từ, Hợp đồng Kế toán Thuế, in sổ sách cuối Năm;
• Tư vấn các vấn đề phát sinh cho Khách hàng và hỗ trợ khách hàng khi có nhu cầu;
• Cung cấp số liệu cho Ban Giám đốc hoặc các Cơ quan chức năng khi có yêu cầu, giải trình số liệu cho Cơ quan Thuế hay các Cơ quan chức năng khác khi có thắc mắc;
• Hạch toán khấu hao, thu nhập, chi phí, tài sản cố định, công nợ, Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và làm Báo cáo Thuế, lập Quyết toán Thuế;
• Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán – thống kê, thông tin kinh tế và cung cấp tài liệu cho các Bộ phận, cơ quan có liên quan.
• Lưu trữ các sổ sách, chứng từ kế toán của Công ty theo quy định;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốc độ typing > 60 WPM;
• Nắm vững các tài khoản nghiệp vụ Kế toán;
• Cẩn thận, trung thực, làm việc độc lập;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI