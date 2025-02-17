Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH NHỰA GPS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 504 nguyễn tất thành, phường 18, Quận 4, Quận 4

Kế toán tổng hợp

Ưu tiên kinh nghiệm tính giá thành sản phẩm;

Kiểm tra và hạch toán chi phí lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn hàng tháng;

Theo dõi các khoản chi phí trích trước: hạch toán và theo dõi các khoản chi phí trích trước như hoa hồng, thưởng doanh số, ....

Theo dõi tài sản cố định: lưu hồ sơ TSCĐ, cập nhật tăng, giảm và trích khấu hao tài sản cố định hàng tháng;

Tính giá thành sản phẩm hàng tháng;

Định khoản nghiệp vụ phát sinh;

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;

Lập báo cáo tình hình sứ sụng hóa đơn hàng quý;

Lập tờ khai quyết toán năm thuế thu nhập doanh nghiệp;

Cung cấp hồ sơ cho kiểm toán khi thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng quý, năm;

Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho cơ quan thuế khi thanh kiểm tra quyết toán thuế theo yêu cầu của Kế toán trưởng;

Lập báo cáo tài chính, Kê khai thuế;

Báo cáo quyết toán cuối năm;

Các công việc khác được cấp trên hoặc BGĐ giao.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 26 - 40 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại Học trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Giới tính: Nam/Nữ

Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.

Trên 03 năm kinh nghiệm đảm nhận vị trí tương đương cho các doanh nghiệp sản xuất, từng làm việc tại doanh nghiệp có quy mô lớn là một lợi thế.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NHỰA GPS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực,

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ ốm, nghỉ phép... theo luật hiện hành.

Cơ hội thăng tiến trong công việc, được tạo điều kiện để phát huy tối đa khả năng.

Thưởng lương tháng thứ 13, thưởng cuối năm - dựa trên đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên và kết quả kinh doanh của công ty

Thưởng sinh nhật, thưởng các ngày lễ, Tết, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ... • Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nâng cao kỹ năng với chương trình đào tạo liên tục, khóa đào tạo về chuyên môn, công nghệ và kỹ năng mềm;

Lộ trình phát triển và cơ hội thăng tiến rõ ràng, review lương hằng năm

Các sự kiện nội bộ, hoạt động gắn kết như: team building, tiệc 08/03, 20/10, Giáng sinh, cuối năm, ...

Các chế độ khác theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHỰA GPS

