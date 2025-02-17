Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Ai Pay làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 11 Nguyễn Huy Tưởng, Phường 6, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hạch toán và kiểm tra sổ sách kế toán:

Hạch toán và kiểm tra sổ sách kế toán

o Hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh: thu, chi, công nợ, lương, tài sản cố định, hàng hóa.

o Đối chiếu, kiểm tra sổ sách kế toán, đảm bảo dữ liệu chính xác và khớp với thực tế.

2. Quản lý và lập báo cáo tài chính:

Quản lý và lập báo cáo tài chính

o Lập các báo cáo tài chính định kỳ (hàng tháng, quý, năm) theo quy định của pháp luật và yêu cầu của công ty.

o Phân tích số liệu tài chính và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu quả tài chính.

3. Quản lý thuế và chứng từ kế toán:

Quản lý thuế và chứng từ kế toán

o Lập và nộp các báo cáo thuế (GTGT, TNCN, TNDN...) đúng hạn.

o Theo dõi và cập nhật các chính sách thuế mới để đảm bảo tuân thủ pháp luật.

o Quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán, hợp đồng, hóa đơn một cách khoa học và dễ tra cứu.

4. Giao tiếp và làm việc với đối tác, cơ quan liên quan:

Giao tiếp và làm việc với đối tác, cơ quan liên quan

o Làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng và các đối tác khi cần thiết.

o Thực hiện các báo cáo giải trình số liệu kế toán, tài chính khi có yêu cầu.

5. Hỗ trợ sử dụng tiếng Trung:

Hỗ trợ sử dụng tiếng Trung

o Biên, phiên dịch các tài liệu liên quan đến tài chính, kế toán.

o Làm việc trực tiếp với các đối tác, khách hàng, hoặc quản lý người Trung Quốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ và kinh nghiệm:

Trình độ và kinh nghiệm

o Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính hoặc các ngành liên quan.

o Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp.

o Am hiểu luật kế toán, thuế, các quy định pháp luật liên quan tại Việt Nam.

2. Ngoại ngữ:

Ngoại ngữ

o Tiếng Anh

o Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung.

3. Kỹ năng chuyên môn:

Kỹ năng chuyên môn

o Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Misa và các công cụ văn phòng (Excel, Word).

o Có khả năng lập và phân tích báo cáo tài chính.

o Kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian và làm việc dưới áp lực.

4. Kỹ năng mềm:

Kỹ năng mềm

o Giao tiếp tốt, kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả.

o Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm và chi tiết.

Tại Công Ty TNHH Ai Pay Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (dựa trên năng lực).

Thưởng tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ai Pay

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin