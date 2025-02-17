Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 114 Yên Thế Phường 2 Quận Tân Bình HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế của các khách hàng doanh nghiệp được công ty phân công như:
• Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế;
• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;
• Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định;
• Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng;
• Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;
• Biết hạch toán sổ sách các phần (nhập hóa đơn mua vào bán ra, nhập sao kê ngân hàng, chi phí lương),
• Biết xử lý số liệu các công ty đơn giản sau khi nhập liệu ( xử lý công nợ, phân bổ chi phí trả trước, tính lãi lỗ...)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.
• Tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc.
• Chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước, thưởng lễ Tết, thưởng cuối năm...
• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 114 Yên Thế Phường 2 Quận Tân Bình HCM

