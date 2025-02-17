Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Kế toán tổng hợp

Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán, thuế của các khách hàng doanh nghiệp được công ty phân công như:

• Tư vấn cho doanh nghiệp những vấn đề về kế toán - thuế;

• Kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn, chứng từ;

• Lập và nộp các loại báo cáo quý, báo cáo tài chính năm theo quy định;

• Tính toán các khoản thuế phải nộp và thông báo cho khách hàng;

• Thay doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh với Cơ quan Thuế.

Yêu Cầu Công Việc

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên;

• Biết hạch toán sổ sách các phần (nhập hóa đơn mua vào bán ra, nhập sao kê ngân hàng, chi phí lương),

• Biết xử lý số liệu các công ty đơn giản sau khi nhập liệu ( xử lý công nợ, phân bổ chi phí trả trước, tính lãi lỗ...)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo để phù hợp với yêu cầu công việc.

• Tham gia bảo hiểm sau 2 tháng thử việc.

• Chế độ đầy đủ theo quy định nhà nước, thưởng lễ Tết, thưởng cuối năm...

• Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, đồng phục...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ SLF

