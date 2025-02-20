Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 458 Phố Minh Khai, Khu đô thị Times City, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Liên hệ tư vấn cho khách hàng về dịch vụ Y tế của bệnh viện qua đa kênh

- Chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng để triển khai thúc đẩy bán hàng và mở rộng tập khách hàng

- Nắm rõ các thông tin quyền lợi, giá dịch vụ của sản phẩm

- Nắm rõ các chương trình ưu đãi khuyến mãi của bệnh viện để tư vấn cho khách hàng chính xác

- Chịu trách nhiệm chỉ tiêu doanh số được giao

- Sử dụng thành thạo hệ thống, phần mềm hỗ trợ của công ty

- Thực hiện tác phong diện mạo, thời gian làm việc theo quy định Công ty

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm telesales/ bán hàng qua điện thoại sản phẩm hoặc dịch vụ

- Từng làm việc trong môi trường y tế, bệnh viện, phòng khám, công ty dược phẩm là một lợi thế

- Phát âm rõ ràng, giọng nói truyền cảm,Không nói ngọng, nói lắp

- Khả năng xử lý tình huống tốt, khéo léo, linh hoạt

- Có khả năng làm việc với nhịp độ công việc cao

- Cẩn thận, nhiệt tình, trách nhiệm cao

Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec

