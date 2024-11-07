Tuyển Kế toán trưởng Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Tân Bình làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 25 Triệu

A. Thuế:

1. Cập nhật thông tin hợp đồng đầu ra và theo dõi cập nhật chi tiết công nợ đã thu, đã xuất hóa đơn cũng như công nợ còn phải thu và còn phải xuất hóa đơn cho tất cả các dự án (thể hiện đầy đủ thông tin: Công nợ thực tế/công nợ theo kê khai thuế/chi tiết đã xuất hóa đơn/còn phải xuất hóa đơn) - báo cáo định kỳ hàng tháng, đề xuất hướng xỷ lý (nếu có)

2. Hạch toán hóa đơn đã xuất vào phần mềm và các bảng excel để theo dõi,

3. Kiểm tra chứng từ hóa đơn mua vào bán ra phát sinh hàng ngày, tháng của công ty và chi nhánh để lập Báo cáo Thuế GTGT hàng quý, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Tổng hợp và theo cập nhật theo dõi Doanh thu - thuế GTGT mua vào bán ra, thuế GTGT phát sinh và còn được khấu trừ, còn phải nộp.

4. Thực hiện các bút toán kế toán tổng hợp.

5. Cập nhật và theo dõi tình hình tăng giảm tài sản cố định, công cụ dụng cụ và lập bảng trích khấu hao, phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí lương, chi phí bảo hiểm, chi phí lãi vay.

6. Kiểm tra sự cân đối số liệu kế toán chi tiết với tổng hợp. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý, khớp với các báo cáo chi tiết không. Để cân đối số dư các tài khoản.

7. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chi phí đã hạch toán.

8. Tổng hợp Doanh thu - Chi phí các công trình, dự án. Cân đối doanh thu - chi phí - giá vốn - lãi lỗ xác định kết quả kinh doanh hàng quý, năm.

9. Thực hiện và nộp tất cả các báo báo liên quan đến thuế, đến số liệu thuế, tài chính kịp thời đúng hạn.

10. Theo dõi tình hình nộp NSNN: cập nhật, theo dõi, đề xuất thực hiện theo hướng tối ưu nhất cho công ty. Đối chiếu, giải trình kịp thời với cơ quan thuế và với KTT/Phụ trách BP khi có chênh lệch.

11. Có trách nhiệm tìm hiểu đề xuất các phương án về hóa đơn chứng từ, chi phí để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động sản xuất của cty và phổ biến đến toàn thể CBNV CTy (thuế và các hoạt động khác) VD: Với chi phí phát sinh thì những chi phí nào nên lấy hóa đơn GTGT những chi phí nào không cần thiết lấy hóa đơn ..... đề xuất, xin ý kiến -> phổ biến.

12. Cập nhật, đề xuất và phổ biến các quy định, luật thuế mới cho toàn thể NV trong phòng.

13. Lập các Báo cáo tài chính, kết quả sxkd, BC lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính theo quy định.

14. Kết xuất và lập các sổ chi tiết, tổng hợp các tài khoản kế toán – hoàn chỉnh ngay trong vòng 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo.

15. Hoàn chỉnh các sổ sách kế toán ngay trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán/ thanh tra/kiểm tra thuế (kiểm toán và báo cáo tài chính đã được kiểm toán, kiểm tra/thanh tra thuế là quyết định xử lý sau thanh tra/kiểm tra)

16. Giải trình các số liệu đã cung cấp cho cơ quan thuế/kiểm toán ...

B. KHÁC:

17. Quản lý, điều hành, phân công, hướng dẫn công việc của nhân viên trực thuộc quản lý. Đề xuất: khen thưởng, xử phạt, tuyển dụng nhân viên theo đánh giá.

18. Hướng dẫn, tổ chức bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán khoa học, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán của Công

19. Báo cáo với Giám đốc điều hành tiến độ công việc, số liệu và tình hình tài chính của công ty.