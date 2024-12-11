Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Nghệ Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 102 Nguyễn Văn Thủ, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tổ chức điều hành công tác kế toán tại Công ty, đề xuất các cải tiến các quy trình đảm bảo phù hợp, hiệu quả với tình hình kinh doanh, mô hình quản lý hiện tại của Công ty theo đúng quy định Pháp luật và điều lệ công ty.

- Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chính xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, các bút toán tính thuế, lương, bảo hiểm, công nợ với khách hàng, ngân hàng cũng như các đối tác kinh doanh khác;

- Tổ chức kiểm soát các chứng từ kế toán; tài khoản kế toán và sổ kế toán; kiểm tra kế toán; kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán;... của toàn hệ thống theo các quy định nội bộ của Công ty và pháp luật hiện hành;

- Quản lý trực tiếp và kiểm tra các nghiệp vụ kế toán phát sinh trong kỳ, đảm bảo về tính pháp lý và chính xác của các loại báo cáo nội bộ và báo cáo ra bên ngoài (thuế, kiểm toán …).

- Hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ kế toán do Nhà nước ban hành văn bản thừa hành thuộc hệ thống kế toán của Công ty.

- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán theo quy định Pháp luật.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo đúng chuyên môn, theo sự điều phối và phân công của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán

- Có kinh nghiệm kế toán trưởng thương mại, dịch vụ. Ưu tiên làm qua nhà phân phối ngành hàng

- Am hiểu đầy đủ về các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán – tài chính, nắm vững Luật và các quy định về thuế

- Có khả năng phân tích, tổng hợp dữ liệu và trình bày báo cáo rõ ràng, chi tiết

- Thành thạo các kỹ năng văn phòng, kỹ năng sử dụng phần mềm kế toán

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Nghệ Mới Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, tương xứng với năng lực và trách nhiệm

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

- Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định

- Thời gian làm việc: bắt đầu từ 08h00- 17h00 từ thứ 2 -> thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Công Nghệ Mới

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin