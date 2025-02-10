Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 720 Triệu

Mức lương Từ 720 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 40/27 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Từ 720 Triệu

- Xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán, tính giá thành sản phẩm, bút toán thuế.

- Lập báo cáo thuế định kỳ, quyết toán thuế, khấu hao tài sản, theo dõi dòng tiền,...

- Theo dõi công nợ khách hàng, quản lý thu công nợ khách hàng, thu chi công nợ.

- Tính lương, bảo hiểm nhân sự công ty.

- Lập bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính công ty.

- Các công tác liên quan đến hợp đồng nhân sự, bảo hiểm, phòng lao động, ngân hàng, thuế...

- Lưu trữ, sắp xếp quản lý hồ sơ giấy tờ chứng từ liên quan phòng kế toán và công việc phụ trách.

- Làm hợp đồng, thương thảo, nghiệm thu ,báo giá, công văn, hồ sơ, báo cáo và các công việc khác.

Với Mức Lương Từ 720 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí kế toán tổng hợp hoặc ít nhất 02 năm ở vị trí kế toán trưởng ngành dược phẩm.

- Tuổi từ 30-40

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán.

- Có khả năng TƯ DUY TỐT, biết CHỦ ĐỘNG giải quyết trong mọi công việc chuyên môn kế toán, biết cách làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng lãnh đạo nhân sự và công việc.

- Có khả năng thích nghi và chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm LV Pharma

