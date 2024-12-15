Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SONG HÀO làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: Khu Gò Rùa, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, TP Vĩnh Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào sổ sách.

Quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán đảm bảo đầy đủ, chính xác và an toàn.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến sản xuất, xuất nhập khẩu.

Tham gia công tác kiểm kê, đối chiếu số liệu kế toán.

Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến kế toán cho các bộ phận khác trong công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán.

Có kinh nghiệm làm kế toán trưởng từ 2 năm trở lên.

Thành thạo phần mềm kế toán.

Nắm vững các quy định về kế toán, thuế.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SONG HÀO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty (nếu có).

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SONG HÀO

