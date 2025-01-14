Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà HOPE Residences, phố Chu Huy Mân, quận Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Kiến trúc sư các dự án kiến trúc, quy hoạch thực hiện đề xuất ý tưởng thiết kế, thực hiện phối cảnh 3D

• Triển khai hồ sơ concept, phương án kiến trúc sơ bộ

• Triển khai hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trên các phần mềm chuyên dụng

• Phối hợp chuyên môn với các bộ môn khác khi cần thiết

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc/ Xây dựng

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Tuổi từ 25-35 tuổi

• Ưu tiên ứng viên hiểu biết về kiểm soát thiết kế.

• Thành thạo tin học văn phòng

• Nhiệt tình, trách nhiệm, cầu tiến

• Có thể đi công tác.

ỨNG VIÊN CÓ THỂ ĐI LÀM SAU TẾT ÂM

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Phúc Đồng

