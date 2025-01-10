Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Khảo sát hiện trạng và thiết kế nội thất từ khâu lên ý tưởng đến bản vẽ thi công;
• Tư vấn khách hàng và tham gia kiểm soát dự án thi công theo thiết kế được duyệt;
• Tìm hiểu và cập nhật các xu hướng, hoạch định chiến lược thiết kế;
• Làm layout bố trí công năng, làm concept thiết kế chi tiết các không gian (màu sắc, vật liệu, đồ nội thất) trên các phần mềm thiết kế thông dụng, làm thể hiện phối cảnh 3D;
• Cung cấp danh sách và đặc tính kỹ thuật của các loại vật liệu cho bên triển khai kỹ thuật và dự toán;
• Theo dõi, đánh giá và tư vấn cho Ban lãnh đạo trong việc chỉnh sửa thiết kế theo nhu cầu của khách hàng, xu hướng thiết kế mới và chiến lược của công ty;
• Tham gia hỗ trợ tư vấn cùng nhóm triển khai kỹ thuật và nhóm dự toán;
• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kiến trúc;
• Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm thiết kế nội thất từ 3-5 năm. Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế nội thất cho các công trình cao cấp và các dự án lớn;
• Có kiến thức về vật liệu và kỹ thuật:
- Hiểu biết về các loại vật liệu nội thất, màu sắc, phong cách thiết kế;

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG LSPV

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 165 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Bình Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

