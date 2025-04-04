Tuyển Kỹ sư điện Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Niên Kỷ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A01 - L62, An Vượng Villa, Khu đô thị Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty cổ phần cơ điện Thiên Niên Kỷ là đơn vị hàng đầu cung cấp các giải pháp về tự động hóa cũng như các thiết bị phòng nổ cho tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam cũng như Tổng công ty Đông Bắc. và các nhà máy công nghiệp nặng như nhiệt điện, thép, xi măng, … Hiện tại để mở rộng kinh doanh, Công ty có nhu cầu tuyển dụng các kỹ sư tự động hóa phụ trách các công việc như sau :

- Khảo sát, lên thiết kế chi tiết cho các dự án được giao .

- Chủ động triển khai dự án hoặc kết hợp cùng team kỹ thuật để triển khai hoàn thiện dự án.

Chi tiết công việc được mô tả khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện Tử, Tự Động Hóa, Đo lường, Điều khiển, Cơ điện tử, … Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên . Chấp nhận kỹ sư mới tốt nghiệp bằng giỏi chuyên ngành tự động hóa Đại Học Bách Khoa Hà Nội hoặc

+ Chịu được áp lực công việc, và môi trường làm việc (Than Lộ thiên, than hầm lò) , chấp nhận đi công tác dài ngày tùy theo tiến độ cụ thể của từng dự án

+ Có khả năng làm việc nhóm và báo cáo công việc chi tiết

***ƯU TIÊN:

+ Ưng viên có hiểu biết về các thiết bị/ giải pháp ngành Điện – Tự động hóa như thiết bị đóng cắt, biến tần, khởi động mềm, PLC, phần mềm SCADA, DCS…. Hiểu biết về các thiết bị/ giải pháp của hãng Siemens là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Cơ Điện Thiên Niên Kỷ Thì Được Hưởng Những Gì

